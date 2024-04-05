Сын Леброна Джеймса объявил об участии в драфте НБА-2024

Сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни объявил об участии в драфте НБА-2024.

«Я принял решение принять участие в драфте НБА, сохраняя возможность продолжения карьеры в колледже», — написал Бронни в соцсети.

Также 19-летний Джеймс сообщил, что выйдет на трансферный портал NCAA.

Баскетболист завершил свой дебютный сезон в NCAA. В 25 матчах за Университет Южной Калифорнии он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи.