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«Денвер» проиграл «Клипперс». Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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5 апреля. «Клипперс» — «Денвер» — 102:100.
Фото USA Today Sports

«Клипперс» на своем паркете обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:100.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 36 очков, 17 подборов и 10 передач.

«Денвер» с результатом 53-24 идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Клипперс» идут на 4-й строчке — 48-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Денвер» — 102:100 (20:31, 33:18, 22:21, 27:30)

К: Джордж (28), Харден (20), Зубац (14 + 15 подборов), Уэстбрук (12).

Д: Йокич (36 + 17 подборов + 10 передач), Гордон (18), Колдуэлл-Поуп (16), Портер (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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