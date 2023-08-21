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Стеф Карри: «Я лучший разыгрывающий в истории»

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри считает себя лучшим первым номером в истории баскетбола.

«Считаю ли я себя лучшим в истории? Да. Я или Мэджик [Джонсон]. К этому же все сводится?» — сказал Карри.

В разговоре с экс-игроком НБА Гилбертом Аренасом 35-летний американец добавил, что подобные вопросы являются частью баскетбола и он не может ответить по-другому.

Ранее экс-игрок «Лейкерс» Шакил О`Нил назвал Карри величайшим разыгрывающим в истории. А главный тренер «Уорриорз» Стив Керр сравнил лидера «Голден Стэйт» с Майклом Джорданом.

баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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