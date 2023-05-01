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Стив Керр — о Стефене Карри: «Чувствовал то же самое, когда был в команде с Джорданом»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился мнением о лидере «Уорриорз» Стефене Карри.

«Важно время от времени напоминать себе, что Стеф — один из величайших игроков в истории баскетбола. Чувствовал то же самое, когда играл сам и был в одной команде вместе с Майклом Джорданом», — цитирует Керра Bleacher Report.

Карри набрал 50 очков в решающем седьмом матче серии с «Сакраменто» (120:100, счет в серии 4-3) в первом раунде плей-офф НБА. Разыгрывающий стал первым в истории лиги игроком с 50 очками в седьмом матче серии плей-офф.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
Майкл Джордан
Стефен Карри
Стив Керр
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