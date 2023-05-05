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Сегодня, 17:24

Шакил О`Нил назвал величайшего разыгрывающего в истории НБА

Руслан Минаев
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Бывший центровой «Лейкерс» и баскетбольный эксперт Шакил О`Нил поделился мнением о том, кого он считает величайшим разыгрывающим в истории НБА.

«Стоит признать, что Стеф Карри лучший разыгрывающий из всех, когда-либо игравших на этой позиции. Не все считают его типичным разыгрывающим, но всё-таки он играет на этой позиции», — сказал О`Нил в эфире NBA on TNT.

По итогам регулярного чемпионата НБА лидер «Голден Стэйт» в среднем набирал 29,4 очка, 6,1 подбора и 6,3 передачи при 42,7 процента трехочковых броска.

Во втором раунде плей-офф НБА «Уорриорз» встречаются с «Лейкерс». После двух матчей счет в серии — 1-1.

баскетбол
НБА
Стефен Карри
Шакил О`Нил
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