Яннис Адетокунбо посетил матч с участием Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо посетил матч «Интер Майами» и «Нэшвилла» (1:1, пен. 10:9).

Перед игрой звезда НБА поприветствовал трибуны, а также поучаствовал в разминке. Греческий баскетболист забил гол с середины поля и отпраздновал его в стиле Криштиану Роналду. Трибуны отреагировали на это криком «Siii».

Ранее Адетокунбо предложил «Аль-Хилялю» подписать с ним контракт вместо Килиана Мбаппе. Саудовский клуб ответил на это предложение.