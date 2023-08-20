Яннис Адетокунбо посетил матч с участием Месси и отпраздновал гол в стиле Роналду
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо посетил матч «Интер Майами» и «Нэшвилла» (1:1, пен. 10:9).
Перед игрой звезда НБА поприветствовал трибуны, а также поучаствовал в разминке. Греческий баскетболист забил гол с середины поля и отпраздновал его в стиле Криштиану Роналду. Трибуны отреагировали на это криком «Siii».
Ранее Адетокунбо предложил «Аль-Хилялю» подписать с ним контракт вместо Килиана Мбаппе. Саудовский клуб ответил на это предложение.
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