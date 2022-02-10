«Портленд» обыграл «Лейкерс» и прервал серию из 6 поражений, «Юта» разгромила «Голден Стэйт»

«Портленд» обыграл «Лейкерс» и прервал серию из 6 поражений подряд

«Портленд» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 30 очков.

«Портленд» прервал свою серию из шести поражений подряд. Команда не побеждала с 29 января.

В параллельных матчах «Юта» разгромила «Голден Стэйт», а «Миннесота» уступила «Сакраменто».

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «ЛА Лейкерс» — 107:105 (18:18, 29:36, 29:24, 31:27)

П: Саймонс (29), Нуркич (19 + 12 подборов), Браун, Уинслоу (оба — 11)

Л: Джеймс (30), Дэвис (17), Хортон-Такер (14)

«Юта» — «Голден Стэйт» — 111:85 (30:31, 25:18, 24:16, 32:20)

Ю: Богданович (23), Митчелл (14 + 10 подборов), Кларксон, Конли (оба — 13)

Г: Пул (18), Карри (16), Уиггинс (13)

«Сакраменто» — «Миннесота» — 132:119 (29:37, 42:27, 28:37, 33:18)

С: Барнс (30), Фокс (27), Сабонис (22 + 14 подборов)

М: Расселл (29 + 10 передач), Эдвардс (26), Таунс (21)