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Следующий сезон НБА может стартовать в декабре

09:01
Регулярный чемпионат НБА. Фото twitter.com/NBAHistory.
Регулярный чемпионат НБА. Фото twitter.com/NBAHistory.
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Розыгрыш сезона-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации может быть перенесен на декабрь, сообщает ESPN.

Глава НБА Адам Сильвер и совет директоров лиги обсуждали возможность переноса старта следующего сезона. Также состоялось голосование, по итогам которого было решено перенести намеченные на май мероприятия — драфт-лотерею и комбинированные тесты для новичков.

Перенос начала следующего розыгрыша позволит лиге проводить игры с болельщиками, так как ситуация с пандемией коронавируса к тому моменту должна нормализоваться. В ближайшее время руководство лиги не планирует утверждать новый календарь следующего сезона.

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