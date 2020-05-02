Следующий сезон НБА может стартовать в декабре

Розыгрыш сезона-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации может быть перенесен на декабрь, сообщает ESPN.

Глава НБА Адам Сильвер и совет директоров лиги обсуждали возможность переноса старта следующего сезона. Также состоялось голосование, по итогам которого было решено перенести намеченные на май мероприятия — драфт-лотерею и комбинированные тесты для новичков.

Перенос начала следующего розыгрыша позволит лиге проводить игры с болельщиками, так как ситуация с пандемией коронавируса к тому моменту должна нормализоваться. В ближайшее время руководство лиги не планирует утверждать новый календарь следующего сезона.