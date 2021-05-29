Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Скончался бывший центровой «Юты» Марк Итон

19:55
Марк Итон (слева). Фото Twitter
Марк Итон (слева). Фото Twitter
Теги:

Известный центровой «Юты» Марк Итон умер в возрасте 64 лет, сообщает в Twitter журналист Шэмс Чарания.

Итон выступал в НБА за «Джаз» с 1982 по 1993 год. Он дважды становился kучшим игроком сезона в защите и один раз попал в число участников Матча всех звезд.

Итон является обладателем рекордов НБА по среднему количеству блок-шотов за сезон (5,6) и за карьеру (3,5).

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Дубль Толчинского помог России обыграть Швейцарию на ЧМ
Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 28 мая
Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 28 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд