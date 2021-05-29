Скончался бывший центровой «Юты» Марк Итон
Известный центровой «Юты» Марк Итон умер в возрасте 64 лет, сообщает в Twitter журналист Шэмс Чарания.
Итон выступал в НБА за «Джаз» с 1982 по 1993 год. Он дважды становился kучшим игроком сезона в защите и один раз попал в число участников Матча всех звезд.
Итон является обладателем рекордов НБА по среднему количеству блок-шотов за сезон (5,6) и за карьеру (3,5).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю