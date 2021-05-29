«Милуоки» первым вышел во второй раунд плей-офф НБА
«Милуоки» победил «Майами» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА. «Бакс» обыграли соперника со счетом 120:103.
«Милуоки» выиграл четвертую встречу подряд и всухую взял серию. «Бакс» первыми из всех клубов вышли во второй раунд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/
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