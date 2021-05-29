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«Милуоки» первым вышел во второй раунд плей-офф НБА

23:01
29 мая. «Майами» — «Милуоки» — 103:120. Фото БК «Милуоки».
29 мая. «Майами» — «Милуоки» — 103:120. Фото БК «Милуоки».
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«Милуоки» победил «Майами» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА. «Бакс» обыграли соперника со счетом 120:103.

«Милуоки» выиграл четвертую встречу подряд и всухую взял серию. «Бакс» первыми из всех клубов вышли во второй раунд.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/

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