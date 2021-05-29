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Защитник «Милуоки» Дивинченцо пропустит остаток плей-офф НБА из-за разрыва связки голеностопа

08:58
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Защитник «Милуоки» Донте Дивинченцо получил разрыв связки левого голеностопа и пропустит оставшуюся часть плей-офф НБА, сообщает журналист The New York Times Марк Стайн.

24-летний американец получил травму в третьем матче первого раунда плей-офф против «Майами» (113:84).

В сезоне-2020/21 Дивинченцо набирал в среднем 10,4 очка, 5,8 подбора и 3,1 передачи за матч.

«Милуоки» ведет в серии против «Майами» со счетом 3-0. Следующий матч состоится сегодня, 29 мая.

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