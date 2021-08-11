Шредер перейдет в «Бостон»
Разыгрывающий защитник Деннис Шредер продолжит карьеру в «Бостоне». Об этом 27-летний немец объявил на своей странице в Instagram.
«Я с гордостью сообщаю, что в сезоне-2021/22 буду играть за «Бостон». Это одна из лучших франшиз в истории НБА, и для меня будет честью надеть зелено-белую майку и заниматься любимым делом!» — написал Шредер.
По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, игрок подпишет однолетнее соглашение.
В прошлом сезоне Шредер играл за «Лейкерс», но отклонил предложение 4-летнего контракта на 84 миллиона долларов. За клуб из Лос-Анджелеса он сыграл 62 матча, набирая в среднем по 15,4 очка, 5,8 передачи и 3,5 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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