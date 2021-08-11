Шредер перейдет в «Бостон»

Разыгрывающий защитник Деннис Шредер продолжит карьеру в «Бостоне». Об этом 27-летний немец объявил на своей странице в Instagram.

«Я с гордостью сообщаю, что в сезоне-2021/22 буду играть за «Бостон». Это одна из лучших франшиз в истории НБА, и для меня будет честью надеть зелено-белую майку и заниматься любимым делом!» — написал Шредер.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, игрок подпишет однолетнее соглашение.

В прошлом сезоне Шредер играл за «Лейкерс», но отклонил предложение 4-летнего контракта на 84 миллиона долларов. За клуб из Лос-Анджелеса он сыграл 62 матча, набирая в среднем по 15,4 очка, 5,8 передачи и 3,5 подбора.