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Шредер перейдет в «Бостон»

03:47
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Разыгрывающий защитник Деннис Шредер продолжит карьеру в «Бостоне». Об этом 27-летний немец объявил на своей странице в Instagram.

«Я с гордостью сообщаю, что в сезоне-2021/22 буду играть за «Бостон». Это одна из лучших франшиз в истории НБА, и для меня будет честью надеть зелено-белую майку и заниматься любимым делом!» — написал Шредер.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, игрок подпишет однолетнее соглашение.

В прошлом сезоне Шредер играл за «Лейкерс», но отклонил предложение 4-летнего контракта на 84 миллиона долларов. За клуб из Лос-Анджелеса он сыграл 62 матча, набирая в среднем по 15,4 очка, 5,8 передачи и 3,5 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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