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Уэстбрук считает, что его задача в «Лейкерс» — облегчить жизнь Леброну Джеймсу

02:49
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Новичок «Лейкерс» Расселл Уэстбрук на свой презентации рассказал, зачем пришел в команду.

«Моя работа — облегчить Леброну игру. Я перехожу в команду чемпионского уровня. Состав великолепен. Здесь куча парней, которых я знал и раньше. Всегда смотрю на состав и вижу, как могу сделать других парней лучше»", — приводит BR слова Уэстбрук.

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Евгений Козинов все материалы автора

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