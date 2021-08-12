Дерозан стал игроком «Чикаго»
«Чикаго» объявил о переходе форварда Демара Дерозана. 32-летний американец перешел из «Сан-Антонио» по схеме «сайн-энд-трейд» (вид сделки, в результате которой команда подписывает своего свободного агента и тут же меняет его в другую команду). Перел обменом игрок подписал полностью гарантированный трехлетний контракт на 85 миллионов долларов.
«Сперс» за Дерозана получили форвардов Таддеуса Янга и Аль-Фарука Амину, а также защищенный выбор в 1-м раунде драфта в 2025 году и пики 2-го раунда драфтов в 2022 и 2025 годах.
В прошлом сезоне Дерозан сыграл в 62 матчах, набирая в среднем по 21,4 очка, 4,2 подбора и 6,9 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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