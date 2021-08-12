Дерозан стал игроком «Чикаго»

«Чикаго» объявил о переходе форварда Демара Дерозана. 32-летний американец перешел из «Сан-Антонио» по схеме «сайн-энд-трейд» (вид сделки, в результате которой команда подписывает своего свободного агента и тут же меняет его в другую команду). Перел обменом игрок подписал полностью гарантированный трехлетний контракт на 85 миллионов долларов.

«Сперс» за Дерозана получили форвардов Таддеуса Янга и Аль-Фарука Амину, а также защищенный выбор в 1-м раунде драфта в 2025 году и пики 2-го раунда драфтов в 2022 и 2025 годах.

В прошлом сезоне Дерозан сыграл в 62 матчах, набирая в среднем по 21,4 очка, 4,2 подбора и 6,9 передачи.