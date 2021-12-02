Шакил О'Нил считает Карри главным претендентом на награду MVP
Легендарный баскетболист НБА, член Зала славы Шакил О'Нил считает, что разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефена Карри является главным претендентом на награду MVP в сезоне-2021/22.
«На данный момент Стеф Карри — явный фаворит на награду MVP. Предельно ясно», — приводит SI.com слова Шакила.
В этом сезоне Карри сыграл в 20 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 27,8 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю