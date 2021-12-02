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Шакил О'Нил считает Карри главным претендентом на награду MVP

04:08
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Легендарный баскетболист НБА, член Зала славы Шакил О'Нил считает, что разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефена Карри является главным претендентом на награду MVP в сезоне-2021/22.

«На данный момент Стеф Карри — явный фаворит на награду MVP. Предельно ясно», — приводит SI.com слова Шакила.

В этом сезоне Карри сыграл в 20 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 27,8 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора
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