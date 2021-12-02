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Лиллард пропустит не менее 10 дней из-за травмы

04:52
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Разыгрывающий защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард прошел обследование по поводу травму.

Как сообщает The Atheltic, 31-летний американец пропустит как минимум 10 дней. У игрока выявлена тендинопатия нижней части брюшной полости.

В этом сезоне Лиллард сыграл в 20 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 21,5 очка, 4,0 подбора и 7,8 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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