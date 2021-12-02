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Коби Уайт сдал положительный тест на коронавирус

03:44
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Разыгрывающий защитник «Чикаго» Коби Уайт сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает The Athletic, 21-летний американец помещен на карантин.

Ранее под протокол НБА по профилактике Covid-19 попали Леброн Джеймс («Лейкерс»), Остин Риверс («Денвер») и ассистент главного тренера «Атланты» Джамель Макмиллан.

В этом сезоне Уайт сыграл в 9 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 6,1 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора
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