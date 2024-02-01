«Сан-Антонио» проиграл «Орландо». Вембаньяма набрал 21 очко

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«Сан-Антонио» на своем паркете потерпел поражение от «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:108.

В других встречах «Оклахома» победила «Денвер» (105:100), «Миннесота» выиграла у «Далласа» (121:87), «Хьюстон» проиграл «Нью-Орлеану» (99:110).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Денвер» — 105:100 (19:28, 28:23, 26:21, 32:28)

О: Гилджес-Александер (34), Холмгрен (18 + 13 подборов), Уиггинс (12), Мицич (12).

Д: Дж. Мюррэй (16), Гордон (16 + 13 подборов), Джексон (16).

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 98:108 (30:27, 21:30, 21:34, 26:17)

С: Васселл (26), Вембаньяма (21), Сохан (18 + 12 подборов).

О: Банкеро (25), Ф. Вагнер (20), Картер (14).

«Миннесота» — «Даллас» — 121:87 (24:21, 28:27, 31:22, 38:17)

М: Таунс (29), Гобер (17), Рид (12).

Д: Грин (18), Харди (15), Хардуэй (14), Холмс (11 + 10 подборов).

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 99:110 (25:33, 29:28, 25:23, 20:26)

Х: Грин (31), Уитмор (17), Ванвлит (16), Брукс (13).

Н: Валанчюнас (25 + 14 подборов), Ингрэм (24 + 10 подборов), Макколлум (19), Мерфи (13).