«Сакраменто» проиграл «Майами». Сабонич оформил трипл-дабл

«Майами» на своем паркете переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:106. «Хит» прервали свою неудачную серию из 7 поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кингз» Киган Мюррэй, набравший 33 очка. Также его одноклубник Домантас Сабонис оформил трипл-дабл — 19 очков, 17 подборов и 13 передач.

«Сакраменто» с результатом 27-19 идет на 5-й строчке в Западной конференции. «Майами» занимает 7-е место в Восточной конференции — 25-23.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Сакраменто» — 115:106 (28:22, 31:33, 31:29, 25:22)

М: Батлер (31), Ричардсон (24), Адебайо (16 + 11 подборов), Хирро (14).

С: Мюррэй (33), Сабонис (19 + 17 подборов + 13 передач), Хертер (14), Фокс (13).