33 очка Дюранта помогли «Финиксу» обыграть «Бруклин»

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:136. «Санс» одержали вторую победу подряд.

Форвард гостей Кевин Дюрант стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка.

«Финикс» с результатом 28-20 идет на 6-й строчке в Западной конференции. «Бруклин» занимает 11-е место в Восточной конференции — 18-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Финикс» — 120:136 (30:30, 31:34, 26:42, 33:30)

Б: Томас (25), Бриджес (21), Уокер (19), К. Джонсон (18), Динуидди (16).

Ф: Дюрант (33), Нуркич (28 + 11 подборов), Букер (22), Гордон (17).