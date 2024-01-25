«Оклахома» разгромила «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» победил «Атланту»
«Оклахома» на выезде разгромила «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:114.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 32 очка.
В параллельном матче «Голден Стэйт» дома победил «Атланту» — 134:112.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 114:140 (28:35, 24:28, 24:37, 38:40)
С: Вембаньяма (24 + 12 подборов), Васселл (21), Уэсли (12)
О: Гилджес-Александер (32 + 10 передач), Уиггинс (22), Холмгрен (17)
25 января. Сан-Антонио. «AT&T Center».
«Голден Стэйт» — «Атланта» — 134:112 (38:31, 31:37, 32:24, 33:20)
Г: Карри, Куминга (оба — 25), Томпсон (24)
А: Маррей (23), Джонсон (21), Бэй (18)
25 января. Сан-Франциско. Chase Center.
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