«Даллас» победил в финале Западной конференции НБА
«Даллас» переиграл «Миннесоту» в пятом матче финала Западной конференции НБА — 124:103. «Маверикс» выиграли серию — 4-1.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: 36 очков и 10 подборов.
В финале плей-офф НБА «Даллас» встретится с «Бостоном», который выиграл Восточную конференцию, победив в финале «Индиану» (4-0).
НБА
Плей-офф
Финал Западной конференции
Пятый матч
«Миннесота» — «Даллас» — 103:124 (19:35, 21:34, 33:28, 30:27)
М: Эдвардс (28), Таунс (28 + 12 подборов), Гобер (9).
Д: Дончич (36 + 10 подборов), Ирвинг (36), Вашингтон (12), Гэффорд (11).
Счет в серии: 1-4.
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