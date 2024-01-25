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Сегодня, 18:22

Брайан Киф сменил Уэса Ансельда-младшего на посту главного тренера «Вашингтона»

Руслан Минаев
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Брайан Киф до конца сезона назначен исполняющим обязанности главного тренера «Вашингтона», сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Специалист сменил Уэса Ансельда-младшего, который перейдет на работу в руководстве клуба. В межсезонье клуб проведет полноценный поиск главного тренера.

Киф работал ассистентом главного тренера «Уизардс». Ранее он был помощником в «Бруклине», «Оклахоме», «Лейкерс» и «Нью-Йорке».

«Вашингтон» одержал 7 побед в 43 матчах в этом сезоне НБА. «Уизардс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА
БК Вашингтон Уизардс
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