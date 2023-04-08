«Голден Стэйт» переиграл «Сакраменто». Томпсон набрал 29 очков
«Сакраменто» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:119. «Кингз» потерпели второе поражение подряд.
Самым результативным игроком стал атакующий защитник «Уорриорз» Клей Томпсон, набравший 29 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 97:119 (16:32, 32:21, 25:33, 24:33)
С: Лайлс (15), Мету (15), Барнс (13), Холмс (11).
Г: Томпсон (29), Карри (25), Дивинченцо (18), Куминга (15).
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