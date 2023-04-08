«Лейкерс» выиграли у «Финикса». Дэвис оформил дабл-дабл

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«Лейкерс» переиграли «Финикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 121:107. Команда из Лос-Анджелеса прервала семиматчевую победную серию «Санс».

Разыгрывающий защитник хозяев Д'Анджело Расселл стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.

«Лейкерс» с результатом 42-39 занимает 8-е место в Западной конференции. «Финикс» идет на 4-й строчке — 45-36.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Финикс» — 121:107 (30:34, 31:28, 35:27, 25:18)

Л: Расселл (24), Ривз (22), Бизли (21), Джеймс (16), Дэвис (14 + 21 подбор).

Ф: Крэйг (18), Лэндейл (17 + 10 подборов), Окоги (16), Пэйн (13).