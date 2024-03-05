«Чикаго» победил «Сакраменто»

«Чикаго» на выезде обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:109.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Буллз» Коби Уайт — 37 очков.

«Чикаго» одержал 29-ю победу в 60 матчах и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Сакраменто» с 34 победами в 60 играх — на 6-й строчке таблицы «Запада».

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Чикаго» — 109:113 (36:22, 20:27, 35:28, 18:36)

С: Фокс (20+10 передач), Сабонис (18+21 подбор)

Ч: Уайт (37), Дерозан (33), Досунму (20)

5 марта. Сакраменто. Golden 1 Center.