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Сегодня, 08:50

«Лейкерс» обыграли лидера «Запада» «Оклахому»

Руслан Минаев
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«Лейкерс» дома победили «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Деанджело Расселл — 26 очков.

«Лейкерс» одержали 34-ю победу в 63 матчах и занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Лидер «Запада» Оклахома опустилась на вторую строчку — 42 победы в 61 матче. Новым лидером конференции стала «Миннесота» (43 победы в 62 играх).

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Оклахома» — 116:104 (25:25, 27:18, 37:29, 27:32)

Л: Расселл (26), Дэвис (24+12 подборов), Джеймс (19+11+8)

О: Гилджес-Александер (20), Дорт (15), Холмгрен (15)

5 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер
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