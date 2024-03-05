«Вашингтон» проиграл «Юте» и потерпел 15-е поражение подряд
«Юта» дома обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:115.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джордан Кларксон, оформивший дабл-дабл: у баскетболиста 38 очков и 10 подборов.
«Вашингтон» потерпел 15-е поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Вашингтон» — 127:115 (35:41, 39:34, 28:26, 25:14)
Ю: Кларксон (38 + 10 подборов), Секстон (29), Коллинз (17 + 15 подборов)
В: Пул (32), Кузма (23), Джонс (21)
5 марта. Солт-Лейк-Сити. Vivint Arena.
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