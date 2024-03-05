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Сегодня, 07:19

«Вашингтон» проиграл «Юте» и потерпел 15-е поражение подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Юта» дома обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джордан Кларксон, оформивший дабл-дабл: у баскетболиста 38 очков и 10 подборов.

«Вашингтон» потерпел 15-е поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Вашингтон» — 127:115 (35:41, 39:34, 28:26, 25:14)

Ю: Кларксон (38 + 10 подборов), Секстон (29), Коллинз (17 + 15 подборов)

В: Пул (32), Кузма (23), Джонс (21)

5 марта. Солт-Лейк-Сити. Vivint Arena.

БК Вашингтон Уизардс
БК Юта Джаз
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