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Сабонис может заменить Дюранта в Матче всех звезд НБА

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Вместо травмированного Кевина Дюранта в Матче всех звезд НБА может выступить игрок «Индианы» Доманатас Сабонис, выступающий на позициях центрового и тяжелого форварда, сообщает 26 февраля в своем Twitter журналист ESPN Эдриан Воджнаровски. В таком случае он сыграет за команду Восточной конференции.

24-летний литовец выступает за «Пэйсерс» с 2017 года. В прошлом году он уже выступал в Матче всех звезд.

В 2021 году звездный уик-энд будет проходить в один день в Атланте. Матч всех звезд состоится 7 марта (в ночь на 8 марта по московскому времени).

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