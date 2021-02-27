Сабонис вызван на Матч звезд НБА
02:11
НБА объявила, что вместо травмированного Кевина Дюранта на Матч всех звезд вызван форвард «Индианы» Доманатас Сабонис. Он сыграет за команду Восточной конференции.
24-летний литовец выступает за «Пэйсерс» с 2017 года. В прошлом году он уже выступал в Матче всех звезд.
В 2021 году звездный уик-энд будет проходить в один день в Атланте. Матч всех звезд состоится 7 марта (в ночь на 8 марта по московскому времени).
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