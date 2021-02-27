Сабонис вызван на Матч звезд НБА

НБА объявила, что вместо травмированного Кевина Дюранта на Матч всех звезд вызван форвард «Индианы» Доманатас Сабонис. Он сыграет за команду Восточной конференции.

Indiana @Pacers Forward @Dsabonis11 has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Nets Forward Kevin Durant in the 2021 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/aSkWTI1Asf — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 26, 2021

24-летний литовец выступает за «Пэйсерс» с 2017 года. В прошлом году он уже выступал в Матче всех звезд.

В 2021 году звездный уик-энд будет проходить в один день в Атланте. Матч всех звезд состоится 7 марта (в ночь на 8 марта по московскому времени).