Кевин Дюрант пропустит Матч всех звезд НБА из-за травмы

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант не сыграет в Матче всех звезд НБА в связи с травмой, сообщает 26 февраля официальный Twitter клуба.

Medical update on Kevin Durant: pic.twitter.com/2NG9PExjJp — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 26, 2021

Указано, что после обследования было принято решение, что игроку понадобится более длительный период для восстановления из-за травмы лодыжки. В связи с этим он не будет участвовать в Матче всех звезд.

В 2021 году звездный уик-энд будет проходить в один день в Атланте. Матч всех звезд состоится 7 марта (в ночь на 8 марта по московскому времени).