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Кевин Дюрант пропустит Матч всех звезд НБА из-за травмы

26 февраля 2021, 23:47
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант не сыграет в Матче всех звезд НБА в связи с травмой, сообщает 26 февраля официальный Twitter клуба.

Указано, что после обследования было принято решение, что игроку понадобится более длительный период для восстановления из-за травмы лодыжки. В связи с этим он не будет участвовать в Матче всех звезд.

В 2021 году звездный уик-энд будет проходить в один день в Атланте. Матч всех звезд состоится 7 марта (в ночь на 8 марта по московскому времени).

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