Рондо согласен подписать контракт с «Лейкерс»

«Мемфис» намерен расстаться с разыгрывающим Рэджоном Рондо до начала сезона-21/22, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Действующее соглашение Рондо истекает уже следующим летом, за год он заработает 7,5 миллиона долларов. Однако контракт 35-летнего защитника будет выкуплена. После этого он подпишет контракт с «Лейкерс».

Напомним, Рондо оказался в «Гриззлиз» этим летом в результате обмена Эрика Бледсоу в «Клипперс». В 2020 году игрок вместе с «Лейкерс» стал чемпионом НБА.

В прошлом сезоне Рондо сыграл в 18 матчах за «Мемфис», набирая в среднем по 7,6 очка, а также в 27 матчах за «Атланту», набирая в среднем по 3,9 очка.