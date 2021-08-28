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Рондо согласен подписать контракт с «Лейкерс»

28 августа 2021, 23:51
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«Мемфис» намерен расстаться с разыгрывающим Рэджоном Рондо до начала сезона-21/22, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Действующее соглашение Рондо истекает уже следующим летом, за год он заработает 7,5 миллиона долларов. Однако контракт 35-летнего защитника будет выкуплена. После этого он подпишет контракт с «Лейкерс».

Напомним, Рондо оказался в «Гриззлиз» этим летом в результате обмена Эрика Бледсоу в «Клипперс». В 2020 году игрок вместе с «Лейкерс» стал чемпионом НБА.

В прошлом сезоне Рондо сыграл в 18 матчах за «Мемфис», набирая в среднем по 7,6 очка, а также в 27 матчах за «Атланту», набирая в среднем по 3,9 очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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