Рондо согласен подписать контракт с «Лейкерс»
«Мемфис» намерен расстаться с разыгрывающим Рэджоном Рондо до начала сезона-21/22, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Действующее соглашение Рондо истекает уже следующим летом, за год он заработает 7,5 миллиона долларов. Однако контракт 35-летнего защитника будет выкуплена. После этого он подпишет контракт с «Лейкерс».
Напомним, Рондо оказался в «Гриззлиз» этим летом в результате обмена Эрика Бледсоу в «Клипперс». В 2020 году игрок вместе с «Лейкерс» стал чемпионом НБА.
В прошлом сезоне Рондо сыграл в 18 матчах за «Мемфис», набирая в среднем по 7,6 очка, а также в 27 матчах за «Атланту», набирая в среднем по 3,9 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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