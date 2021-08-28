Многие агенты НБА приветствуют иск Нерленса Ноэла к Ричу Полу

Центровой «Нью-Йорка» Нерленс Ноэл подал иск к влиятельному агенту Ричу Полу, информирует Bleacher Report. Баскетболист считает, что ошибки и халатность представителя Леброна Джеймса и многих других звезд НБА стоили ему 58 миллионов долларов.

Появилась информация, что многие агенты лиги приветствуют иск Ноэла к Полу.

Пол достиг высокой степени влияния в НБА. В лиге существует мнение, что он добился этого только благодаря сотрудничеству с многолетней главной звездой НБА Джеймсом.

Большинство опрошенных источников в лиге ожидают, что Профсоюз игроков лиги поспособствует урегулированию спора между двумя сторонами, поскольку реальная юридическая схватка не выгодна ни Полу, ни Ноэлу.