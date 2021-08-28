Многие агенты НБА приветствуют иск Нерленса Ноэла к Ричу Полу
Центровой «Нью-Йорка» Нерленс Ноэл подал иск к влиятельному агенту Ричу Полу, информирует Bleacher Report. Баскетболист считает, что ошибки и халатность представителя Леброна Джеймса и многих других звезд НБА стоили ему 58 миллионов долларов.
Появилась информация, что многие агенты лиги приветствуют иск Ноэла к Полу.
Пол достиг высокой степени влияния в НБА. В лиге существует мнение, что он добился этого только благодаря сотрудничеству с многолетней главной звездой НБА Джеймсом.
Большинство опрошенных источников в лиге ожидают, что Профсоюз игроков лиги поспособствует урегулированию спора между двумя сторонами, поскольку реальная юридическая схватка не выгодна ни Полу, ни Ноэлу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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