Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Многие агенты НБА приветствуют иск Нерленса Ноэла к Ричу Полу

15:56
Теги:

Центровой «Нью-Йорка» Нерленс Ноэл подал иск к влиятельному агенту Ричу Полу, информирует Bleacher Report. Баскетболист считает, что ошибки и халатность представителя Леброна Джеймса и многих других звезд НБА стоили ему 58 миллионов долларов.

Появилась информация, что многие агенты лиги приветствуют иск Ноэла к Полу.

Пол достиг высокой степени влияния в НБА. В лиге существует мнение, что он добился этого только благодаря сотрудничеству с многолетней главной звездой НБА Джеймсом.

Большинство опрошенных источников в лиге ожидают, что Профсоюз игроков лиги поспособствует урегулированию спора между двумя сторонами, поскольку реальная юридическая схватка не выгодна ни Полу, ни Ноэлу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа
Еремеев считает, что сборная России не является фаворитом в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Трудности «Зенита»: матч с «Челси» — на нейтральном поле? На «Ахмат» — без Малкома, Барриоса и Клаудиньо?
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд