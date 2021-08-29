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Украинский форвард Михайлюк договорился с «Торонто» о двухлетнем контракте

18:21
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Украинский форвард Святослав Михайлюк продолжит карьеру в «Торонто». 24-летний баскетболист договорился о двухлетнем контракте с клубом, сообщает The Athletic.

В марте «Детройт» обменял Михайлюка и драфт-пик 2-го раунда в «Тандер» на Хамиду Диалло. В сезоне-20/21 Святослав провел суммарно 66 матчей в составе «Пистонс» и «Тандер», набирая в среднем 8,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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