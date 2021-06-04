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Разыгрывающий «Милуоки» получил приз за спортивное поведение

22:08
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Разыгрывающий защитник «Милуоки» Джру Холидэй получил приз за спортивное поведение Национальной баскетбольной ассоциации.

Это ежегодный приз игроку НБА, демонстрирующему в течение регулярного сезона максимально корректное поведение на площадке, олицетворяя принцип «fair play» и за демонстрирование идеалов в спорте. Награда учреждена в сезоне 1995/96, а с сезона 1999/2000 носит имя Джо Думарса

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