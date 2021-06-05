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Пэйтон возглавил команду Университета Линкольна

01:25

Экс-игрок НБА Гэри Пэйтон стал главным тренером команды Университета Линкольна в Окленде. Член Зала славы НБА подпишет контракт на несколько лет.

Пэйтон является девятикратным участником Матча всех звезд, девятикратным членом символической пятерки НБА и чемпионом сезона-2005/06 в составе «Майами».

Напомним, Пэйтон является лидером «Сиэтла» по количеству очков, передач и перехватов в истории клуба.

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