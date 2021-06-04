Джейсон Кидд может возглавить «Бостон» или «Портленд»
Джейсон Кидд может возглавить «Бостон» или «Портленд», сообщает Yahoo Sports.
Кидд пройдет собеседование на должность главного тренера «Селтикс», а также станет главной целью «Блэйзерс», если Терри Стоттс покинет свой пост.
48-летний Кидд в данный момент является ассистентом главного тренера в «Лейкерс». Он имеет опыт работы главным тренером в «Милуоки» (2014-2018) и «Бруклине» (2013-2014).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю