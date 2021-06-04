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Джейсон Кидд может возглавить «Бостон» или «Портленд»

20:25
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Джейсон Кидд может возглавить «Бостон» или «Портленд», сообщает Yahoo Sports.

Кидд пройдет собеседование на должность главного тренера «Селтикс», а также станет главной целью «Блэйзерс», если Терри Стоттс покинет свой пост.

48-летний Кидд в данный момент является ассистентом главного тренера в «Лейкерс». Он имеет опыт работы главным тренером в «Милуоки» (2014-2018) и «Бруклине» (2013-2014).

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