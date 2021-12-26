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Разыгрывающий «Майами» Лаури попал в ковид-протокол НБА

06:44
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Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури попал в ковид-протокол НБА, сообщает журналист Шэмс Чарания.

Таким образом, баскетболист пропустит матч регулярного чемпионата против «Орландо», который состоится сегодня, 26 декабря (начало — в 23.30 мск).

В сезоне-2021/22 Лаури принял участие в 31 матче «Майами», набирая в среднем 13,9 очка, 8,2 ассиста и 4,6 подбора за игру.

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Иван Торопцев все материалы автора
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