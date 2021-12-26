Разыгрывающий «Майами» Лаури попал в ковид-протокол НБА
Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури попал в ковид-протокол НБА, сообщает журналист Шэмс Чарания.
Таким образом, баскетболист пропустит матч регулярного чемпионата против «Орландо», который состоится сегодня, 26 декабря (начало — в 23.30 мск).
Miami's Kyle Lowry has entered COVID-19 protocols.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 25, 2021
В сезоне-2021/22 Лаури принял участие в 31 матче «Майами», набирая в среднем 13,9 очка, 8,2 ассиста и 4,6 подбора за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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