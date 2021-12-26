Леброн Джеймс опередил Коби Брайанта и вышел на первое место по очкам в истории НБА в Рождество
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на первое место по количеству очков в истории НБА в Рождество.
В матче регулярного чемпионата против «Бруклина» он опередил бывшего защитника «Лейкерс» Коби Брайанта, который набрал 395 очков в карьере в матчах, которые проходили в Рождество.
Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the all-time #NBAXmas scoring leader! #NBA75 pic.twitter.com/FH7mC4rZ8s— NBA (@NBA) December 26, 2021
Матч против «Бруклина» стал для Джеймса 16-м в карьере в рождественский день.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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