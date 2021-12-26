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Леброн Джеймс опередил Коби Брайанта и вышел на первое место по очкам в истории НБА в Рождество

06:12
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на первое место по количеству очков в истории НБА в Рождество.

В матче регулярного чемпионата против «Бруклина» он опередил бывшего защитника «Лейкерс» Коби Брайанта, который набрал 395 очков в карьере в матчах, которые проходили в Рождество.

Матч против «Бруклина» стал для Джеймса 16-м в карьере в рождественский день.

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Иван Торопцев все материалы автора
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