Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Лейкерс», у Леброна 39 очков
«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 122:115.
Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 39 очков. У «Нетс» защитник Джеймс Харден набрал 36 очков, а также сделал по 10 подборов и передач.
После этого матча «Бруклин» с 22 победами занимает первое место в Восточной конференции, «Лейкерс» с 16 победами — на восьмой строчке Запада.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Бруклин» — 115:122 (23:38, 39:28, 20:36, 33:20)
26 декабря. Лос-Анджелес. «Staples Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю