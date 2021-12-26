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Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Лейкерс», у Леброна 39 очков

06:46
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«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 122:115.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 39 очков. У «Нетс» защитник Джеймс Харден набрал 36 очков, а также сделал по 10 подборов и передач.

После этого матча «Бруклин» с 22 победами занимает первое место в Восточной конференции, «Лейкерс» с 16 победами — на восьмой строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Бруклин» — 115:122 (23:38, 39:28, 20:36, 33:20)

26 декабря. Лос-Анджелес. «Staples Center».

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Сергей Разин все материалы автора
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