Противник вакцинации Уиггинс сделал прививку от COVID-19

Баскетболист «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс сделал прививку от коронавируса после того, как НБА отклонила запрос игрока об отказе от прохождения процедуры по религиозным соображениям, сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

26-летний игрок рисковал пропустить домашние матчи «Уорриорз» из-за требований города Сан-Франциско по вакцинации местных спортсменов. Департамент здравоохранения Сан-Франциско также постановил, что невакцинированные лица не могут посещать арену «Чейз Центр», даже если у них есть религиозное или медицинское освобождение.

Ранее Уиггинс просил предоставить ему исключение по религиозным соображениям, но ему было отказано.

Уиггинсу грозил штраф в размере 385 тысяч долларов за каждый пропущенный матч, в сумме — 16,6 млн за 43 матча.