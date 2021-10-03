Противник вакцинации Уиггинс сделал прививку от COVID-19
Баскетболист «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс сделал прививку от коронавируса после того, как НБА отклонила запрос игрока об отказе от прохождения процедуры по религиозным соображениям, сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
26-летний игрок рисковал пропустить домашние матчи «Уорриорз» из-за требований города Сан-Франциско по вакцинации местных спортсменов. Департамент здравоохранения Сан-Франциско также постановил, что невакцинированные лица не могут посещать арену «Чейз Центр», даже если у них есть религиозное или медицинское освобождение.
Ранее Уиггинс просил предоставить ему исключение по религиозным соображениям, но ему было отказано.
Уиггинсу грозил штраф в размере 385 тысяч долларов за каждый пропущенный матч, в сумме — 16,6 млн за 43 матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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