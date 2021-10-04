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«Бруклин Нетс» обыграл «Лейкерс» в выставочном матче НБА

01:22
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«Бруклин Нетс» в выставочном матче НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 123:97 (25:19, 32:30, 27:32, 39:16).

Самым результативным на паркете стали Брюс Браун и Малик Монк, которые набрали по 12 очков. Форвард «Нетс» Пол Миллсэп набрал 10 очков и сделал 10 подборов.

В следующем матче «Бруклин Нетс» встретится 9 октября с «Милуоки», «Лейкерс» 7 октября сыграет с «Финиксом».

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Сергей Разин все материалы автора

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