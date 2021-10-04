«Бруклин Нетс» обыграл «Лейкерс» в выставочном матче НБА
«Бруклин Нетс» в выставочном матче НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 123:97 (25:19, 32:30, 27:32, 39:16).
Самым результативным на паркете стали Брюс Браун и Малик Монк, которые набрали по 12 очков. Форвард «Нетс» Пол Миллсэп набрал 10 очков и сделал 10 подборов.
В следующем матче «Бруклин Нетс» встретится 9 октября с «Милуоки», «Лейкерс» 7 октября сыграет с «Финиксом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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