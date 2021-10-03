Бывшая баскетболистка курского «Динамо» стала помощником главного тренера «Лейкерс»
Бывшая баскетболистка Шэй Мерфи стала тренером «Лейкерс», сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.
По информации источника, 36-летняя американка будет помощником главного тренера команды из Лос-Анджелеса Фрэнка Вогеля.
The Lakers have added former WNBA player Shay Murphy as a coaching associate, sources told ESPN. The L.A.-area native attended USC and had a pro career that spanned more than a decade overseas and in the WNBA, where she won a title with Phoenix in 2014. pic.twitter.com/CSzkd7pw0F— Dave McMenamin (@mcten) October 3, 2021
В 2014 году Мерфи становилась чемпионом женской НБА в составе «Финикса». Спортсменка выступала за курское «Динамо» в период с 2012 по 2013 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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