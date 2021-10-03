Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Бывшая баскетболистка курского «Динамо» стала помощником главного тренера «Лейкерс»

13:35
Теги:

Бывшая баскетболистка Шэй Мерфи стала тренером «Лейкерс», сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин.

По информации источника, 36-летняя американка будет помощником главного тренера команды из Лос-Анджелеса Фрэнка Вогеля.

В 2014 году Мерфи становилась чемпионом женской НБА в составе «Финикса». Спортсменка выступала за курское «Динамо» в период с 2012 по 2013 год.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Кровавый кошмар из лихих девяностых. Как уличный хулиган чуть не убил суперзвезду российского спорта
Легендарный Ковальчук не нужен никому в НХЛ? Ему пора остановиться на КХЛ
ЦСКА и «Краснодар» не пустили друг друга в тройку. Противостояние братьев Березуцких завершилось вничью
«МЮ» заплатил за Санчо 85 миллионов евро. Но пока это главный трансферный провал года
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд