Профсоюз игроков НБА недоволен открытием тренировочных лагерей в ноябре

Директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс выразила удивление планами руководства лиги начать следующий сезон 10 ноября, сообщает ESPN.

Ранее НБА представила игрокам черновик расписания следующего сезона с несколькими датами, в котором начало тренировочного лагеря запланировано на 10 ноября — всего через месяц после завершения ещё не возобновленного текущего сезона. Первую игру нового сезона планируется провести 1 декабря.

Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. Чемпионат возобновится с участием 22 команд.