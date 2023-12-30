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Сегодня, 09:00

«Портленд» победил «Сан-Антонио», «Клипперс» обыграли «Мемфис»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Портленд» обыграл «Сан-Антонио» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 134:128.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Келдон Джонсон, набравший 29 очков.

В параллельной встрече «Клипперс» победили «Мемфис» — 117:106.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Сан-Антонио» — 134:128 (29:29, 42:27, 33:38, 30:34)

П: Брогдон, Грант (оба — 27), Уокер (25)

С: Джонсон (29), Васселл (22), Макдермотт (18)

30 декабря. Портленд. «Moda Center».

«Клипперс» — «Мемфис» — 117:106 (33:25, 26:29, 35:21, 23:31)

К: Джордж (23), Харден (16 + 13 передач), Зубац (15 + 20 подборов)

М: Джексон, Смарт (оба — 22), Морант (19 + 10 передач)

30 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Сан-Антонио Спёрс
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