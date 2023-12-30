Джеймс Харден вышел на 16-е место по результативным передачам в истории НБА

Защитник «Клипперс» Джеймс Харден вышел на 16-е место по числу результативных передач в истории НБА.

30 декабря в матче регулярного чемпионата против «Мемфиса» 34-летний американец сделал 7212-й результативный пас в карьере и опередил по этому показателю Ленни Уилкинса (7211).

Рекорд по числу результативных передач в истории НБА принадлежит Джону Стоктону (15 806).

Лучшим среди действующих баскетболистов по этому показателю является защитник «Голден Стэйт» Крис Пол (11 711), он занимает третью строчку среди лучших ассистентов за все время существования лиги.