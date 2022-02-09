«Портленд» потерпел шестое поражение подряд, «Миннесота» разгромила «Сакраменто»
«Портленд» проиграл «Орландо» и потерпел шестое поражение подряд
«Портленд» проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 95:113.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мэджик» Коул Энтони, набравший 23 очка. «Портленд» потерпел шестое поражение подряд.
В параллельном матче «Миннесота» разгромила «Сакраменто» — 134:114. «Тимбервулвз» одержали пятую победу подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Орландо» — 95:113 (28:32, 19:30, 32:21, 16:30)
П: Саймонс (19), Браун (15), Нуркич (14 + 12 подборов)
О: Энтони (23), Картер, Океке (оба — 18)
«Сакраменто» — «Миннесота» — 114:134 (35:35, 32:38, 23:29, 24:32)
С: Фокс (29), Барнс (21), Джонс (18)
М: Таунс (25), Бизли (21), Расселл (14)
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