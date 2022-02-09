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44 очка Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Лейкерс»

44 очка Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Лейкерс»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Милуоки» обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:116.

Самым результативным игроком стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 44 очка. Грек сделал дабл-дабл, на его счету 14 подборов.

«Милуоки» одержал четвертую победу подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Милуоки» — 116:131 (24:38, 32:40, 29:31, 31:22)

Л: Джеймс (27), Дэвис (22), Монк (20)

М: Адетокунбо (44 + 14 подборов), Портис (23), Миддлтон (21)

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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