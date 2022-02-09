Морриса удалили за неспортивный фол на Джа Морэнте

Форвард «Клипперс» Маркус Моррис заработал удаление в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» (109:135).

32-летний американец в третьей четверти совершил неспортивный фол на разыгрывающем защитнике Джа Морэнте. Он сбил соперника, после чего тот жестко упал на паркет.

После просмотра видеоповтора Моррис получил неспортивный фол 2-й степени и был удален.

Морэнт доиграл матч и стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.