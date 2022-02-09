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Сегодня, 07:57

Морриса удалили за неспортивный фол на Джа Морэнте

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард «Клипперс» Маркус Моррис заработал удаление в матче регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса» (109:135).

32-летний американец в третьей четверти совершил неспортивный фол на разыгрывающем защитнике Джа Морэнте. Он сбил соперника, после чего тот жестко упал на паркет.

После просмотра видеоповтора Моррис получил неспортивный фол 2-й степени и был удален.

Морэнт доиграл матч и стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

БК Лос-Анджелес Клипперс
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