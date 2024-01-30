«Филадельфия» без Эмбиида проиграла «Портленду»

«Филадельфия» на выезде проиграла «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:130.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Трэйл Блэйзерс» Джерами Грант — 27 очков.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиил пропустил игру из-за повреждения.

«Филадельфия» потерпела 3-е поражение подряд. «Сиксерс» с 29 победами в 45 матчах занимают третье место в таблице Восточной конференции. «Портленд» — на 14-й строчке «Запада».

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Филадельфия» — 130:104 (20:28, 38:27, 36:22, 36:27)

П: Грант (27), Брогдон (24+9 передач), Хендерсон (22)

Ф: Убре (25), Беверли (14), Рид (11)

30 января. Портленд. «Moda Center».